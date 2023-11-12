İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 13 kişi öldü

ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde güvenliği kontrollerinde tutma yönündeki sözlerine açıklık getirmesini istediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya dair bir haber yayımlandı.

Habere göre Washington yönetimi, Netanyahudan "Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları" yönündeki sözleri nedeniyle açıklama talep etti.

İsrailli yetkililerle bu konuyla ilgili iletişim kurulduğu aktarılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta nihai hedefi açıklamıştı. O da Hamas'ı bitirmek. Sonrasında da Filistin yönetimi, Batı Şeria'yla birlikte Gazze Şeridi'ni de yönetecek. Bu nedenle Beyaz Saray, Netanyahu'nun açıklamalarını anlamak istiyor."

Blinken daha önceki açıklamalarında "İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmeyeceğini" söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gazze Şeridi üzerindeki güvenlik kontrolünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğim." demişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.