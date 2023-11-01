İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 8.525'e yükseldi
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Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik İsrail hava saldırılarının ardından enkazı kontrol eden insanlar, Hamas tarafından yönetilen Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 8.525'e yükseldi.
GAZZE, 1 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik İsrail hava saldırılarının ardından enkazı kontrol eden insanlar, 31 Ekim 2023.
Hamas tarafından yönetilen Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Filistinli sayısının 8.525'e yükseldiğini bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya