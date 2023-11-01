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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 8.525'e yükseldi

Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik İsrail hava saldırılarının ardından enkazı kontrol eden insanlar, Hamas tarafından yönetilen Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 8.525'e yükseldi.