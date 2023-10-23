İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 5.087'ye yükseldi
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Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5.087'ye yükseldi. Han Yunus kentinde büyük yıkım yaşanırken, evlerini kaybeden halk geçici sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
GAZZE, 23 Ekim (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5.087'ye yükseldi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde saldırıların ardından büyük yıkım yaşanırken, evlerini kaybeden halk geçici sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya