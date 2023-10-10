İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Hamas yetkilileri öldü

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Cevad Ebu Şemale ve Zekeriya Ebu Muammer'in hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında Filistin direniş hareketi Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Cevad Ebu Şemale ve Zekeriya Ebu Muammer'in hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının bu gece Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, Gazze'deki Ekonomi Bakanı ve Hamas yöneticilerinden Ebu Şemale ile hareketin İç İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Muammer'in hedef alınarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Ebu Şemale'nin, Hamas'ın finansmanını yönettiği, çeşitli güvenlik görevlerinde bulunduğu ve İsrail'i hedef alan bir dizi askeri operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

Hamas'ın İç İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Muammer'in ise hareketin siyasi bürosunun üst düzey karar vericilerinden olduğu ve Gazze'de konuşlu Filistinli direniş grupları arasındaki koordinasyondan sorumlu olduğu aktarıldı.

Ebu Muammer'in Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar'a yakınlığıyla bilindiği, İsrail'e karşı saldırılarda rol oynadığı iddia edildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.