İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 493 Filistinli öldü

Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 493 Filistinlinin öldüğünü duyurdu. İsrail devletine ait Kan TV ise İsrail'deki ölü sayısının 800'e ulaştığını bildirdi.

GAZZE, 9 Ekim (Xinhua) -- Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 493 Filistinlinin öldüğünü, 2.751 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail devletine ait Kan TV ise İsrail'deki ölü sayısının 800'e ulaştığını bildirdi.