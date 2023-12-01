İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 32 kişi öldü

Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 32 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

ÇEKİM TARİHİ: 1 Aralık 2023

Gazze'den çeşitli görüntüler

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada da, İsrail'in Cuma sabahı Gazze Şeridi'nde Hamas'la savaşmaya yeniden başladığı belirtildi.

İsrail ordusu Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmek ve İsrail topraklarına ateş açmakla suçladı.

İsrail ve Hamas'ın 24 Kasım'da insani ateşkese varmasından bu yana ilk kez Cuma sabahı Gazze sınırına yakın iki İsrail kentinde roket sirenleri çaldı.

İsrail ordusu, hava savunma birliklerinin İsrail'e doğru fırlatılan bir roketi engellediğini teyit etti. Saldırının ardından İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı ülkenin bazı bölgelerinde sivillere yönelik kuralları sıkılaştırdı.

İsrail ile Hamas arasında varılan insani ateşkes anlaşması Cuma günü yerel saatle 07.00'de (0500 GMT) sona erdi.

Gazze'de Cuma sabahı şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki bir sağlık yetkilisi Cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 32 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)