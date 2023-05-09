İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in dün işgal altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında çocuklar ve siviller dahil 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) işgal altındaki Gazze bölgesinde "İslami Cihat ve liderlerine" yönelik hava saldırılarında bulunduğunu belirterek üst düzey görevde olan 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, dün akşam ve gece geç saatlere kadar devam eden hava saldırılarına 40 kadar savaş uçağının katıldığını ifade etti.