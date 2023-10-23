İsrail'in Gazze'ye Ağır Hava Saldırıları ve Rehineleri Kurtarma Operasyonu Başarısızlıkla Sonuçlandı

İsrail askerleri, Gazze'deki rehineleri kurtarmak için düzenlediği operasyonda başarısız oldu ve bir asker öldü. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği en ağır hava saldırılarında 24 saat içinde 400 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı, tırmanan çatışmayı değerlendirmek üzere üst düzey generallerini ve savaş kabinesini topladı

İsrail askerleri, Gazze'de bulunan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenledi. Başarısızlıkla sonuçlanan operasyonda bir İsrail askeri öldü.

İsrail, dün gece 7 Ekim tarihinde bu yana Gazze'ye yaptığı en ağır hava saldırılarında 24 saat içinde 400 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Gazze'yi 'tam kuşatma' altına almaya devam ederken ve hava bombardımanı Pazartesi sabahına kadar sürerken, İsrail Başbakanı tırmanan çatışmayı değerlendirmek üzere üst düzey generallerini ve savaş kabinesini topladı.

Hamas liderinin İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmesi, İsrail'in Lübnan sınırındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail Savunma Güçleri'ninSuriye'nin iki ana uluslararası havaalanını yeniden vurmasıyla savaşın tüm Ortadoğu'ya yayılması endişelerine yol açtı.

Washington da bölgedeki Amerikan çıkarlarının risk altında olduğu uyarısında bulundu.

İsrail Tuğamirali Hagari Pazar gecesi yaptığı açıklamada Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki rehineleri kurtarmaya yönelik başarısız girişim sırasında bir askerin öldüğünü ve üç askerin de yaralandığını doğruladı.