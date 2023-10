İsrail'in Gazze sınırında tank hareketliliği yaşanıyor

İsrail'in Filistinlilerin 16.00'ya kadar Gazze'den ayrılmasına ilişkin açıklamasında verilen sürenin dolmasına saatler kalırken İsrail'in Gazze sınırındaki Sderot kentinde tank hareketliliği yaşanıyor.

Hamas- İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiğini açıklamasının ardından kara harekatı için Gazze sınırında sevkiyatı arttırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Sınıra yığınak yapan İsrail, yüzlerce tankı Sderot kentinde konuşlandırdı. İsrail'in Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasına ilişkin açıklamasının ardından sürenin dolmasıyla kara harekatı başlatabileceği ifade edilirken İsrail ordusuna ait yüzlerce tank ve kara birlikleri sınırda bekleyişini sürdürüyor. - SDEROT