İsrail'in Gazze Şeridi Saldırıları Aralıksız Devam Ediyor: Onlarca Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel es-Sultan'a düzenlediği saldırıda Fahcen ve el-Muğir ailelerinin evleri bombaların hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ondan fazla Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar kentteki Kuveyt Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel es-Sultan'a düzenlediği saldırıda Fahcen ve el-Muğir ailelerinin evleri bombaların hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ondan fazla Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar kentteki Kuveyt Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen yaralı çocuklar arasında kendi oğlunu gören hastane hemşiresi ise dehşete kapıldı. Çaresiz baba yaralı oğlundan eşi ve diğer çocuğunun durumunu öğrenmeye çalıştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bulunan Tel es-Sultan'a düzenlediği saldırıda Fahcen ve el-Muğir ailelerinin evleri bombaların hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ondan fazla Filistinli hayatını kaybederken bombaların isabet ettiği evler ağır hasar gördü.