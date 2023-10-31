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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen bir saldırının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dumanlar yükseliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8.525'e yükseldi. İsrail'de ise büyük çoğunluğu 7 Ekim'deki Hamas saldırısında olmak üzere 1.400'den fazla kişi hayatını kaybetti.