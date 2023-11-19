İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 500'ü çocuk olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 500'ü çocuk olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bine yükseldiği bildirilerek, yaralıların sayısının ise 30 bine ulaştığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, İsrail'in El Zeytun Mahallesi'ne şafak vakti düzenlediği saldırıda aynı aileden 41 kişinin öldüğünü bildirdi. - GAZZE