İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 78'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 35. günde devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 10 bin 78'e, yaralananların sayısının ise 27 bin 490'a yükseldiği bildirildi. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 500'ü çocuk 2 bin 700 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. İsrail'in saldırılarında ayrıca 198 sağlık personeli yaşamını yitirdiği, 53 ambulansın kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. İsrail uçaklarının hedef aldığı 135 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 21 hastane ile 47 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Şifa Hastanesi'ne saldırı sürüyor

Açıklamada ayrıca, "İsrail güçleri Şifa Hastanesini üst üste 5 kez hedef aldı ve almaya devam ediyor. İsrail güçleri Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatarak binlerce hastayı, sağlık personelini ve yerinden edilen sivilleri açlık, susuzluk ve doğrudan bombardıman yoluyla ölümle karşı karşıya bırakıyor. Gazze ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yakıt tedarikinin olmaması nedeniyle tamamen hizmet dışı kalmasına saatler kaldı" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE