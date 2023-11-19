- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 44. gün

İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı, 13 kişi hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'ta ise bir anne ve kızı, işgalci İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 44 gündür sürüyor. Sivillerin bulunduğu bölgelere saldırı ve baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin hastaneler, sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler ve ambulans konvoylarını vuruyor. İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda hedef alınan evdeki 13 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde düzenlenen baskında bir anne ve kızı İsrail askerleri tarafından katledildi.

Batı Şeria'da 2 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin ve Dheisha mülteci kamplarına da baskınlar düzenledi. Gece saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında 46 yaşındaki engelli bir kişi ile Dheisha Mülteci Kampı'nda 20 yaşındaki Omar Laham isimli genç vurularak öldürüldü.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı 48'i çocuk 200'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 123 bin litre yakıt girdi

Öte yandan, hastanelerdeki yakıt sıkıntısı da insani krizi kritik boyuta çıkarıyor. ABD'nin talebi üzerine Gazze Şeridi'ne her gün 2 tanker yakıt girmesine izin verilmesinin ardından Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 123 bin litre yakıt sevk edildi.

İsrail, bir kez daha ambulans konvoyunu vurdu: 1 ölü

Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık ekiplerini taşıyan ambulans konvoylarına Şifa Hastanesi yakınlarında İsrail güçlerinin kasıtlı olarak saldırı düzenlediği açıklandı. Saldırıda konvoydaki MSF çalışanlarının aile üyelerinden 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Konvoydaki 5 ambulansın, 137 sağlık görevlisini ve ailelerini taşıdığı belirtildi. MSF tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, paylaşılan bilgilere rağmen Gazze Vadisi'ndeki son kontrol noktasında saatlerce konvoya geçiş izni vermedi ve personel tarafından ilerleyen dakikalarda silah seslerinin duyulduğu bilgisi alındı. Konvoy, MSF merkezine geri dönüş yolunda saldırıya uğradı ve 2 ambulansa kasten çarpıldı" ifadelerine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bulunan hapishanede 2005 yılından bu yana esir tutulan Filistinli Thaer Samih Abu Assab hayatını kaybetti. İsrail tarafından 25 yıl hapis cezası verilen Assab'ın ölümüyle 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli sayısı da 6'ya yükseldi.