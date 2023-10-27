İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyuluyor

- Gazze Şeridi karanlığa gömüldü

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenliyor

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları nedeniyle karanlığa gömülen bölgede yoğun ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 21'inci günde de devam ediyor. İsrail ordusu, havadan ve karadan bölgeye saldırılarını sürdürürken, gözler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına çevrildi. Havanın kararmasıyla İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'nde bulunan birçok bölge yoğun ateş altına alındı. Yaşanan hava bombardımanın ardından karanlığa gömülen bölgede şiddetli ve çok sayıda patlama sesleri duyuldu.