İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta yer alan bir evi hedef aldığı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta yer alan bir evi hedef aldığı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir el-Balah'ta bulunan El-Be'aa Caddesi'ndeki bir eve saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Deir el-Balah, kuzeydeki Gazze şehri ile güneydeki Han Yunus şehri arasında yer alıyor. - GAZZE