İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ni vurmaya başlayan İsrail, bölgede sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı roket saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail, bölgedeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda El Cemal ailesine ait evin vurulması sonucu 3'ü çocuk 10 sivil hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, bazı aile üyelerinin hala enkaz altında olduklarını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 gündür süren İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 450'ye, yaralananların sayısının ise 9 bin 200'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE