İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 15. gününde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi. Yaralananların sayısı ise 13 bin 561'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 15. gününde devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 13 bin 561'e ulaştığı aktarıldı. Saldırıların kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu ifade edildi. - GAZZE