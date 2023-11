İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 818'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 818'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 34'üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri vururken, can kaybı her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 818'e, yaralananların sayısının ise 26 bin 905'e yükseldiği duyuruldu. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 400'ü çocuk 2 bin 650 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 195 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 51 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail uçaklarının hedef aldığı 130 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.

İsrail, Nasr Çocuk Hastanesi'ni vurdu

İsrail ordusunun Nasr Çocuk Hastanesi'ni top mermileriyle vurması sonucu 7 kişi yaralandı. Saldırının ardından büyük hasar gören hastanede tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğu, yoğun bakım bölümünün ise küçük jeneratör ile hizmetini sürdüreceği aktarıldı. - GAZZE