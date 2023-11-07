İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e ulaştı. Ayrıca yaralananların sayısı da 25 bin 956'ya yükseldi. İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları artarken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ambulansların koordine edilmesi için acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 32 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 237'si çocuk olmak üzere 10 bin 328'e ulaştığı ifade edildi. Yaralananların sayısının ise 8 bin 663'ü çocuk olmak üzere 25 bin 956'ye yükseldiği belirtildi. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 bin 450 kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi. İsrail'in saldırılarında ayrıca 192 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği, 40 ambulansta hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail 120'den fazla sağlık kurumunu hedef aldığı, yakıtın tükenmesi sonucu 18 hastane ve 40 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail, hastanelere saldırılarını arttırdı

Açıklamada, "İsrail, geçtiğimiz saatlerde Gazze'de 7 hastaneyi hedef aldı, 13 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi de yaralandı. İsrail, Rantisi Hastanesi'ne yönelik tehdidini yineliyor ve hastanenin derhal boşaltılmasını talep ediyor, bu da hasta ve yaralı çocukların hayatlarını ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyi arasındaki yollarda hala onlarca ölü ve yaralı yatıyor. İsrail, onları tahliye etmek için ambulansların gelmesine izin vermiyor" denilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ölü ve yaralıları tahliye edecek ambulansların koordine edilmesi için acil adımlar atma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık personelinin girişi ile binlerce yaralının çıkışı için güvenli bir insani koridorun sağlanması konusunda tüm tarafları acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE