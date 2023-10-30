İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucunda Filistin Kızılayı'na ait depo ağır hasar aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistin Kızılayı'na ait depo ağır hasar alırken, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 12'si hizmet dışı kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 124 sağlık personelinin öldüğünü ve 100'den fazla sağlık personelinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistin Kızılayı'na ait depo ağır hasar alırken, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 12'si hizmet dışı kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin Kızılayı'na ait depo ağır hasar aldı. Saldırılarda hasar alan depo kullanım dışı kaldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana 124 sağlık personelinin öldürüldüğünü, 100'den fazla sağlık personelinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, saldırılarda, 50 ambulansın zarar gördüğünü ve 25'inin hizmet dışı kaldığını aktararak, Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 12'sinin yakıt sıkıntısı veya İsrail bombardımanları nedeniyle artık hizmet veremediğini ifade etti.

Bakanlık, 72 birinci basamak sağlık kliniğinden 46'sının artık hizmet vermediğini belirterek, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde toplam 2 bin yatak kapasitesi bulunan 24 hastanenin İsrail tarafından boşaltılmasının istendiği belirtildi. - GAZZE