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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları bölgede geniş çaplı hasara yol açtı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar, bölgedeki Filistinlilerin mülklerinde geniş çaplı hasara neden oldu. Saldırılar coğrafi açıdan sıkışık bölgenin enkaz yığınına dönüşmesine sebep oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta binalar yerle bir olurken bölge sakinleri yaralıları enkazlardan tahliye etmek zorunda kalıyor.