İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları bölgede geniş çaplı hasara yol açtı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar, bölgedeki Filistinlilerin mülklerinde geniş çaplı hasara neden oldu. Saldırılar coğrafi açıdan sıkışık bölgenin enkaz yığınına dönüşmesine sebep oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta binalar yerle bir olurken bölge sakinleri yaralıları enkazlardan tahliye etmek zorunda kalıyor.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in askeri operasyonunda yıkılan binaların enkazını kontrol eden insanlar, 17 Kasım 2023. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
GAZZE, 19 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları, bölgedeki Filistinlilerin mülklerinde geniş çaplı hasara neden oldu. Saldırılar coğrafi açıdan sıkışık bölgenin enkaz yığınına dönüşmesine sebep oldu.
İsrail saldırılarının hedef aldığı tek bölge Gazze Şeridi'nin kuzeyi değil. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta binalar yerle bir olurken bölge sakinleri yaralıları enkazlardan tahliye etmek zorunda kalıyor.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in askeri operasyonları sırasında yıkılan binaların enkazı arasında görülen bir kişi, 17 Kasım 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)