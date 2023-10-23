İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırıları devam ediyor

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların 17. gününde Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları artarak devam ediyor. Saldırılar sonucunda bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İsrail'in yoğun hava saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde gökyüzüne dumanlar yükseldi.

İsrail ve Filistin'de çatışmaların 17'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları artarak devam ediyor. Gazze Şeridi'nde bulunan birçok bölge sabah saatlerinden itibaren İsrail tarafından yoğun ateş altına alındı. Yaşanan hava bombardımanın ardından bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55'i çocuk olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273'e yükseldi. - SDEROT