İsrail'in 29 gündür devam eden bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 9 bin 500'e yükseldi. Saldırılarda binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti, birçok bina, okul ve hastane zarar gördü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor: Ölü sayısı 9 bin 500'e yükseldi

İsrail'in 29 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 9 bin 500'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yıkımın boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500'e çıktığını belirtti.

İsrail saldırılarında 55 cami, 3 üniversite, 3 kilise ve Vakıflar Bakanlığına bağlı 3 binanın yıkıldığı bilgisini veren Maruf, 16 hastane, 32 sağlık ocağı, 27 ambulans ve 105 sağlık merkezinin zarar gördüğünü kaydetti.

40 bin konut tamamen yıkıldı

Maruf, saldırılar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığını, 220 bin konut ve 88 hükümet binasının zarar gördüğünü ya da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun 220 okulu vurduğunu ve bunlardan 60'ının tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti.

Blinken'ın ziyaretiyle eş zamanlı olarak İsrail'in saldırganlığı arttı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye ziyaretiyle eş zamanlı olarak İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye yönelik saldırganlığını artırdığına dikkati çeken Maruf, İsrail güçlerinin katliamlar gerçekleştirerek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde hayatı, tümüyle ortadan kaldırmaya çalıştığını dile getirdi.

Maruf ayrıca İsrail'in daha fazla hastaneyi hedef almak istediği konusunda uyarıda bulunarak, masum canların kurtarılması için acilen hastanelere yakıt girmesi çağrısı yaptı.