İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Buraq Okulu'na saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

Şifa Hastanesi Direktörü Muhammet Abu Salmiya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Buraq Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar olmak üzere birçok yeri vuran İsrail ordusu, ayrım gözetmeden sivilleri hedef alıyor. Şifa Hastanesi Direktörü Muhammet Abu Salmiya bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Buraq Okulu'nu hedef aldığını duyurdu. Binlerce sivilin sığındığı okula düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salmiya, onlarca yaralının olduğunu söyledi. - GAZZE