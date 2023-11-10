İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Buraq Okulu'na saldırı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Buraq Okulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 35 gündür şiddetlenerek devam ediyor. Hastane, okul, sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail ordusu bugün de binlerce Filistinlinin sığındığı Al-Buraq Okulu'nu füzelerle vurdu. Şifa Hastanesi Direktörü Muhammet Abu Salmiya yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan Filistinliler ise Şifa Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - GAZZE