İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılar: Toplu mezarlara defnedilen 100 kişi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlanırken, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 100 kişi toplu mezara defnedildi.

İsrail'in düzenlediği bombardımanlarda can kaybı her geçen gün artmaya devam ederken, Gazze Şeridi'nde toplu mezarlar kazılmaya başlandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kimliği belirlenemeyen yaklaşık 100 kişi toplu mezara defnedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Seleme Maruf, Gazze'de toplu mezarlar hazırlandığını belirterek, "Şifa Hastanesi morglarında çok sayıda cesedin bulunması ve yakınlarının defnetmeye gelmemesi nedeniyle cesetlerde bozulma işaretleri görülmeye başlandı. İşgalcilerin katliamları sonucunda onlarca cansız bedenin gelmeye devam etmesi ışığında, yaklaşık 100 kişinin defnedilmesi için toplu mezar hazırlandı" dedi.

Görgü tanıkları, hastanelerin morglarında yer kalmaması ve saldırıların aralıksız sürmesi nedeniyle cenaze töreni yapılamadığını açıklarken, bazı naaşların ise soğutuculu kamyonlarda saklandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 2 bin 670 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 600 kişinin de yaralandığını açıkladı.