İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ölen Çocukların Kimlikleri Kollarına ve Bacaklarına Yazılıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen çocukların kimlikleri, kollarına ve bacaklarına yazılan isimleri ile tespit ediliyor. Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların adları, hastane morgunda görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen çocukların kimlikleri kollarına ve bacaklarına yazılan isimleri ile tespit ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, hava saldırılarında siviller hedef alınmaya devam ediyor. Filistinliler, saldırılarda ölmesi halinde kimliklerinin tespit edilmesi için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazarken, hastane morgunda İsrail saldırılarında ölen çok sayıda çocuğun adlarının kollarına ve bacaklarına yazıldığı görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 bin 360'ı çocuk, 1 bin 292'si kadın ve 295'i yaşlı olmak üzere toplam 5 bin 791 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 297 kişi de yaralandı. - GAZZE