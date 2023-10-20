İsrail'in Gazze Şeridi'nde kilise saldırısında ölü sayısı 8'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius'a yönelik saldırısında ölü sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze Şeridi'nde bulunan Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius'a gerçekleştirdiği hava saldırısının bilançosu artıyor. Yerel kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini aktardı. Yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden saldırıya kınama

Saldırının ardından Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze kentindeki kiliseyi hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyor. Patrikhane, İsrail'in son 13 gün içinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sağlanan barınakların yanı sıra kiliselerin ve kurumların hedef alınmasının, göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiğini vurguluyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Kudüs Ortodoks Patrikhanesi'nin ve diğer kiliselerin (Baptist Hastanesi, okullar ve sosyal kurumlar dahil) tesisleri ve barınaklarının açıkça hedef alınmasına rağmen Patrikhane, diğer kiliselerle birlikte dini görevlerini yerine getirmeye kararlıdır. İsrail'in sivillerin bulunduğu bu kurumları boşaltmaya yönelik devam eden talepleri ve bu konuda kiliselere uyguladığı baskılar karşısında ihtiyaç sahiplerine yardım, destek ve sığınma sağlamak ahlaki bir görevdir" denildi. - GAZZE