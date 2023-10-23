İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 400 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları 17'inci gününde devam ederken, İsrail ordusunun son 24 saatte 320 noktaya gerçekleştirdiği saldırılarda 400 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Filistin çatışmasında 17'inci güne girildi. 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, gerçekleştirdiği Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'ne saldırıyor. İnsani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanından kaçan Filistinlilerin sığındığı cami, kilise, okul ve yerleşim yerleri İsrail ordusu tarafından yerle bir ediliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 320 noktaya düzenlenen yoğun hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 400 kişi hayatını kaybetti. İsrail uçakları, gece boyunca Gazze'deki yerleşim yerlerine en az 25 hava saldırısı düzenlendi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyini vurdu: 30 ölü

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde birçok noktayı vurdu. İsrail'in bölgenin kuzeyine düzenlediği saldırılarda bir yerleşim yerini hedef alması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 30 kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafından Cibaliye Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda al-Lidawi ailesine ait olduğu öğrenilen bina yerle bir olurken çevredeki onlarca bina da yıkıldı.

İsrail, Refah ve Han Yunus'ta da saldırı gerçekleştirdi

İsrail Ordusu'nun son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarını yoğun bombardımana tuttu. "Kuzeydeki Filistinlilere güneye gidin" uyarısı yapan İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus şehirlerini vurdu. İsrail'in saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu en az 28 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları tarafından vurulan yerler yerle bir olurken, bölgeye gelen ekipler ve vatandaşlar enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bir hastanenin yakınını vurdu

İsrail gece boyunca birçok noktaya saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya şehrinde bulunan Endonezya Hastanesi yakınını vurdu. Hastane yetkilisi saldırının ardından yaptığı açıklamada, hastanede ciddi hasarların oluştuğunu ve yaralıların olduğunu ifade etti. Saldırıda yaralananlar arasında, saldırı öncesinde hastanede tedavi gören hastaların da olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Hastane doktorları ise, yakıtın tükenmek üzere olduğunu belirterek, durumun böyle devam etmesi halinde ameliyatları durdurmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

İsrail'den, Kudüs Hastanesi'nin yakınına saldırı

Filistin Kızılayı tarafından "İşgalci yetkililerden Kudüs Hastanesi'ni bombalama tehdidi aldık" açıklamasının ardından İsrail ordusu, Kudüs Hastanesi yakınına hava saldırısı düzenledi. Birçok yaralının tedavi gördüğü ve İsrail bombardımanından kaçan sivillerin sığındığı hastanenin camları patlamanın etkisiyle kırılırken, çok sayıda sivil yaralandı. - GAZZE