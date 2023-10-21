İsrail'in Gazze Şeridi'nde 43 kişi toplu mezara defnedildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenemeyen 43 kişi toplu mezara defnedildi. İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen kişilerin toplu cenaze töreni gerçekleştirildiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenemeyen 43 kişi toplu mezara defnedildi.

İsrail-Hamas çatışmaları 15'inci gününde de devam ederken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hava bombardımanında 4 bin 385 Filistinli hayatını kaybetti. Abluka altındaki Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen 43 kişinin toplu mezara defnedildiği duyuruldu. Ofis Başkanı Salama Marouf, "Kimliği belirsiz 43 kişinin toplu cenaze töreni gerçekleştirildi. Savaşın başlangıcından bu yana 2'nci kez kimliği belirsiz onlarca kişi defnedildi" ifadelerini kullandı. - GAZZE