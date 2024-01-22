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İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte 190 sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 190 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 25 bin 295 sivilin hayatını kaybettiğini, 63 bin sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 190 sivilin yaşamını yitirdiğini, 340 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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