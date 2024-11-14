İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 43 Bini Geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya ulaştığını duyurdu. Son 24 saatte 24 Filistinli hayatını kaybederken, 112 kişi yaralandı.
İSRAİL'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 736'ya yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının ise 103 bin 370'e yükseldiği ifade edildi.