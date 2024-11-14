İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 43 Bini Geçti

İSRAİL'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 736'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının ise 103 bin 370'e yükseldiği ifade edildi.