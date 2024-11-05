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İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 43 Bin 391'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 43 Bin 391'e Yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısının 43,391'e, yaralı sayısının ise 102,261'e ulaştığını açıkladı.

İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 391'e, yaralananların sayısının ise 102 bin 261'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 396 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 391'e, yaralı sayısının ise 102 bin 261'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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