İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 53 Bine Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 53 Bine Ulaştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının ise 120 bin 673'e yükseldiğini açıkladı.

İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının 120 bin 673'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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