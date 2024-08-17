İsrail'in Gazze saldırılarında 40 bin sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 74 sivilin hayatını kaybettiğini, 92 bin 537 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, son 48 saat içerisinde 69 sivilin öldüğünü 136 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İsrail'in saldırılarının 316'ıncı gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.