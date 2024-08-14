İsrail'in Gazze saldırılarında 39 bin 965 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 39 bin 965 sivilin hayatını kaybettiğini, 92 bin 294 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, son 24 saat içerisinde 36 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini, 54 sivilin ise yaralandığını açıkladı. İsrail'in saldırılarının 313'üncü gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.