İsrail'in Gazze saldırılarında 39 bin 929 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 39 bin 929 sivilin hayatını kaybettiğini, 92 bin 240 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, son 24 saat içerisinde 32 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini, 88 sivilin ise yaralandığını açıkladı. İsrail'in saldırılarının 312'inci gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.