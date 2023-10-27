İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi'nde İsrail'den canlı bağlantı ile katılan Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela'nın konuşması salondakilerin tepkisini çekti.

UCLG Dünya Konseyi kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Shiri Steinhardt Sela görüntülü bağlantıyla katıldı.

Sela'nın ülkesinin Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuşması üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu salonu terk ederek İsrail'i protesto etti.