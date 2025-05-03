İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 52 Bin 495'e Yükseldi

İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 495'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 495'e, yaralı sayısının 118 bin 366'ya yükseldiği ifade edildi.