İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 52 Bin 495'e Yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 495'e, yaralı sayısının ise 118 bin 366'ya ulaştığını açıkladı.
İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 495'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 495'e, yaralı sayısının 118 bin 366'ya yükseldiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya