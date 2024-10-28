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İsrail'in Gazze Saldırıları: 43 Bin 20 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları: 43 Bin 20 Sivil Hayatını Kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının ise 101 bin 110'a ulaştığını açıkladı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 bin 20 sivilin hayatını kaybettiğini, 101 bin 110 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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