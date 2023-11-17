İsrail'in Gazze'deki sahra hastanesini bombalaması endişe yarattı

ABD'li yetkililer, İsrail'in Ürdün'ün Gazze'deki sahra hastanesinin çevresini bombalaması sonucu sağlık çalışanlarının yaralanmasından endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Blinken'ın İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin çevresini bombalaması sonucu sağlık çalışanlarının yaralanmasından "derin endişe" duyduğunu ilettiği belirtilerek, "Bakan Blinken, hastanelerdeki siviller ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Blinken'ın Ürdün'e Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları için teşekkür ettiğinin kaydedildiği açıklamada, ABD'nin iki devletli çözüme bağlılığını vurguladığı aktarıldı.

Sullivan'dan sağlık çalışanlarının korunması çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahra hastanesinde çalışanların yaralanmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Gazze'de Filistinlilere hizmet sağlayan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirten Sullivan, "Çatışmadaki hayati görevler üstlenen sağlık çalışanları korunmalıdır." mesajını verdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.