İsrail'in Gazze'deki okullara düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 200'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 43 gündür devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sivil yerleşim yerleri, okullar, ibadethaneler olmak üzere sivillerin sığındığı birçok yere hava saldırıları düzenliyor. Bugün BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Fakhoora Okulu ile Cibaliye Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Tal al-Zaatar Okulu'na İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda can kaybı 200'e yükseldi. Binlerce Filistinlinin sığındığı okulların enkazında çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, can kaybının artması bekleniyor. Bölge sakinleri kürek ve çıplak elleriyle 2 enkazda da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - GAZZE