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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında çok sayıda kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediği ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi. Gazze-İsrail savaşında ise ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ediyor.