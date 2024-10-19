İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 33 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze’de Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Cuma günü düzenlenen saldırılar sonucunda Gazze’deki Hamas yetkililerinin açıklamalarına göre 85 kişi yaralandı.

Yıkılan binalar altında kalanlar olduğu için hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye çıkmasından endişe ediliyor.

İsrail ordusu kalabalık bir mülteci kampı olan Cibaliya’yı Hamas’ın saldırılarını önlemek istediklerini öne sürerek kuşatmıştı.

İki haftadır kamptaki 400 bin kişi azalan yemek ve su ile mahsur kaldı.

Diğer yandan Gazze’nin kuzey kasabası Beyt Layha'da da Cumartesi sabaha karşı Endonezya Hastanesi hedef alındı.

AFP’ye konuşan hastanenin müdürü Marvan Sultan, “İsrail tankları hastaneyi kuşattı, elektriği kesti, hastaneye saldırıda bulundu. Hastalara ve çalışanlara yönelik büyük bir tehdit var” dedi.

Hastanenin üst katlarının hedef alınmasıyla 40 hastanın yaralandığı belirtildi.

Gazze’de çalışan İngiliz doktor Clare Frost, BBC’ye yaptığı açıklamada tıbbi malzemelerin çok az olması dolayısıyla zorlandıklarını, “bazen sadece bir eldiven kullandıklarını” söyledi.

“Doktor olarak temel malzemelere bu kadar az erişimin olduğu bir durum daha hiç görmedim” dedi.

Netanyahu’nun evi hedef alındı

İsrail’in Lübnan’da da Hizbullah’a yönelik kara savaşı kapsamında saldırıları devam ediyor.

Hizbullah da İsrail’e füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözcüsü, bir İHA’nın Netanyahu’nun evini hedef aldığını açıkladı.

Ancak Netanyahu’nun evde olmadığı ve hayatını kaybeden kimse olmadığını ekledi.

Diğer yandan Hamas, lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki bir çatışmada öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas, Gazze’deki savaş bitene kadar 7 Ekim’de rehine alınan kişilerin serbest bırakılmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Hamas yetkililerini arayarak başsağlığında bulundu.

İran’ın dini lideri Hamaney yaptığı açıklamada, Sinvar’ın öldürülmesine rağmen Hamas’ın “canlı olduğunu ve canlı kalmaya” devam edeceğini söyledi.