İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu 4'ü çocuk, 5'i kadın, 3'ü İslami Cihat Hareketi (PIJ) üyesi ve 1 doktor olmak üzere toplamda 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Wennesland, tüm taraflarla görüşme halinde olduğunu ifade etti.

İsrail'in Kudüs kentinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 5'i kadın, 3'ü İslami Cihat Hareketi (PIJ) üyesi ve 1 doktor olmak üzere toplamda 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Özel Koordinatörü Wennesland, Israil'in dün işgal altındaki Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonun kendisini endişelendirdiğini vurgulayarak " İsrail'in Gazze içindeki hava saldırıları 3 PIJ üyesi, bir doktor, 5 kadın, 4 çocuk dahil 13 Filistinlinin ölümüyle sonuçlandı ve 20'den fazla yaralı var. İsrail hava saldırılarındaki sivillerin ölümünü kınıyorum. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Tor Wennesland çatışmanın büyümemesi için tüm taraflarla görüşme halinde olduğunu ifade etti.