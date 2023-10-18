İsrail'in Gazze'deki Hastaneyi Bombalamasının Ardından Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından hayatını kaybedenler için Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kılındı. Müftülük Camisi'nde yapılan namazın ardından İsrail'in saldırıları kınandı.
İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından hayatını kaybedenler için Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kıldı.
İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması sonucu ölen Filistinliler için Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kılındı. Müftülük Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması yapılarak, İsrail'in saldırıları kınandı. Basın açıklaması, atılan sloganların ve tekbirlerin ardından sona erdi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya