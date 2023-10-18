İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması sonucu hayatını kaybedenler için Muş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması sonucu hayatını kaybedenler için Muş'ta gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ulu Camii'de kılınan gıyabi cenaze namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada grup adına konuşan Muş İstişare Meclisi Başkanı Cahit Bulu, İsrail'in 75 yıldır Filistin'de katliam yaptığını ifade ederek, "75 yıldır Filistin'de Müslümanları katlediyorlar. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden İsrailli katiller Müslümanları katlediyorlar. Sivil-asker ayrımı yapmadan katletmeye devam ediyorlar. Filistinli Müslümanların topraklarını haksız bir şekilde çalarak işgal ediyorlardı. Müslümanların gözünün içine baka baka kutsallarımıza ve mabetlerimize saldırıyorlar. Zihinsel işgallerle kandırdıkları Müslümanları Kudüs'e sırt döndürmeye çalışıyorlar, bizler asla sırt dönmeyeceğiz. Şimdi tarihinde ilk kez bu kadar katliamlara, bu kadar işgale, mescidin mahremini çiğnemeye itiraz etmek adına ayağa kalkmış olan Gazzeli Müslümanları suçlamak için sivil katlettiğini ve sivillere saldırdıklarını iddia ediyorlar. Ama hep beraber dün akşam bütün dünyanın gözü önünde gördük ki sivilleri katleden Siyonist ve terörist İsrail'dir. Kudüs'ü. Mescid-i Aksa'yı ve Filistin'i bizler bugün elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar savunamazsak, yarın sıranın bize geleceği açık ve nettir" dedi. - MUŞ