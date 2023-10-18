İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı büyük tepki topladı. Türkiye, İsrail'in bu saldırısına yönelik olarak hayatını kaybedenler için üç günlük milli yas ilan etti.

Son zamanlarda tüm dünyayı yıkıp geçen İsrail ve Filistin olayında önemli bir olay meydana geldi. Dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı büyük tepki topladı. Türkiye, İsrail'in bu saldırısına yönelik olarak hayatını kaybedenler için üç günlük milli yas ilan etti.

Üç gün ulusal yas ilan ediliyor!

İsrail-Filistin arasındaki çatışma devam ederken İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ahli Arab Hastanesi'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu saldırı sonucunda ise 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu saldırı sonrasında tüm dünyadan tepki geldi. Olaylar sonrasında ise Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bir açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye'nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üç gün milli yas ilan edeceğini belirtti.

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Özlem Zengin ayrıca sözlerine şunları ekledi: "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğine inanıyorum."

Milli yas nedir?

Milli veya bir diğer adıyla ulusal yas, bir ülkenin halkının büyük bir kısmı tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemini gerçekleştirmesi. Bu günler, o ülkeden veya başka bir yerden kişinin ya da kişilerin ölümü hükümetler tarafından ilan edilir.

Öte yandan bir ülkede meydana gelen facia, kaza, savaş, terör saldırısı veya doğal afet nedeniyle de milli yas ilan edilebilir. Ulusal yas süresince bayrakların yarıya indirilmesi ise bir saygı duruşu olarak nitelendiriliyor.