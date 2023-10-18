İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına tepki gösterisi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı ve güvenlik güçleriyle arbede yaşandı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonrası İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde başlayan protesto gösterisi devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, akşam saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gösteri sırasında havai fişek ve taş da atıldı.

Alanda, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Trafiğe kapatılan caddede çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığın protestosu sürüyor.